15 участков дорог отремонтировано в Нижегородской области

С начала ремонтной кампании 2023 года в регионе отремонтировано и сдано госкомиссии 15 участков автомобильных дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев рассказал в ходе научно-практической конференции Росавтодора в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В этом году перед регионами страны была поставлена задача еще раз проработать все детали предстоящей ремонтной кампании на опорной сети с учетом уникальности каждого региона и конкретных потребностей жителей. Это необходимо, чтобы не только достичь запланированных показателей нормативности, но и сохранить имеющиеся результаты», – отметил он.

Всего в 2023 году в Нижегородской области планируется привести в нормативное состояние более тысячи километров региональных и местных дорог. На сегодняшний день заключены контракты на ремонт 221 дорожного участка, 14 из них входят в региональную опорную сеть. В целом в опорной сети Нижегородской области 27 участков автомобильных дорог общей протяженностью 1,583 тыс. км, в том числе 577 км дорог федерального значения, 1006 км – регионального. По итогам исполнения контрактов региональный минтранс рассчитывает, что в нормативном состоянии будет находиться почти 70% областных автотрасс опорной сети.

Иван Сергеев