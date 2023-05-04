Суд в Петербурге зарегистрировал новое дело против Невзорова

Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал административное дело против журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) из-за отсутствия маркировки статуса иноагента в посте. Об этом рассказали 4 мая в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телеведущий Александр Невзоров (признан иностранным агентом) перед началом концерта певицы Аллы Пугачевой в Михайловском замке.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Телеведущий Александр Невзоров (признан иностранным агентом) перед началом концерта певицы Аллы Пугачевой в Михайловском замке.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как отмечают в пресс-службе, материалы предоставил Роскомнадзор. Согласно им, в марте Александр Невзоров опубликовал запись в социальных сетях без маркировки статуса иноагента, это «привело к нарушению прав и свобод человека и гражданина на получение полной и достоверной информации о ее распространителе».

В настоящий момент материалы дела переданы судье. В суде уточняют, что документы по прошлому иску о возбуждении вражды и ненависти еще не вернулись к ним.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Приморский районный суд Петербурга вернул составителям материалы дела об административном правонарушении за возбуждение ненависти или вражды в отношении Александра Невзорова.

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