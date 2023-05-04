Пермский балет поедет на гастроли в Добрянку

Впервые за много лет Пермский балет поедет на гастроли в Пермский край, сообщают в пресс-службе оперного театра. Реконструированная сцена Дворца культуры и спорта им. Ладугина в Добрянке позволит представить зрителям гала-программу из балетной классики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Пермского театра оперы и балета в соцсети Фото: страница Пермского театра оперы и балета в соцсети

Пермский балет — одна из ведущих российских балетных компаний, но из-за технических ограничений — в первую очередь из-за размера сцены — в Пермском крае артисты редко выступают за пределами театра. За последние несколько лет выездное выступление балета состоялось только на фестивале «Тайны горы Крестовой» в Губахе. В добрянском Дворце культуры и спорта им. Ладугина пермский балет выступит 24 мая, после реконструкции учреждения. Размеры сцены дворца, открывшегося в декабре 2022 года, схожи со сценой Пермского театра оперы и балета, а современное оснащение позволит реализовать художественную концепцию концерта.

В Добрянке артисты Пермского балета исполнят лучшие номера из классических названий: «Видение розы» и «Умирающий лебедь» Михаила Фокина, сюиту танцев из балета «Гаянэ», музыку для которого Арам Хачатурян написал в Перми. На сцене добрянского ДК покажут также «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» в хореографии Алексея Мирошниченко.