«Алтайлесмаш» инвестирует в расширение производства около 3 млрд рублей

Завод «Алтайские лесные машины», производящий гусеничную технику, инвестирует в строительство новых корпусов 1,4 млрд руб., в оборудование – около 1,5 млрд руб., сообщает правительство Алтайского края. «Уже инвестировано 200 млн руб., планируем в этом году вложить еще 300 млн руб.», - рассказал директор предприятия Евгений Куксин.

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По его словам, в 2023 году будет введен новый литейный участок. В результате реализации проекта выпуск продукции планируется удвоить. Сейчас завод выпускает до 25-30 машин в месяц. За три последних года, завод обновил технику на 50%, ввел 6,5 тыс. кв м производственных и складских площадей, удвоив промплощдаку, уточнили в облправительстве.

ООО завод «Алтайлесмаш» специализируется на создании и производстве машин гусеничных МТЧ-4, ТЛ-5АЛМ, ТЛ-5АЛМ-01, ТЛ-3АЛМ, входит в перечень производителей лесопожарной техники и оборудования. По данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие создано в 2005 году, уставной капитал – 3,8 млн руб. Выручка в 2022 году составила 1,5 млрд руб. (годом ранее – 785,9 млн руб.), чистая прибыль – 6,3 млн руб. (в 2021 году – 5,1 млн).

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Оксана Павлова