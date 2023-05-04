В Сочи загорелась двухэтажная гостиница

Ночью в Сочи в частной двухэтажной гостинице произошел пожар. Его площадь составила 100 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар произошел в 00:50 на Сочинском шоссе. Через девять минут на место прибыли первые пожарные подразделения. Они установили, что произошло возгорание мансардного этажа. В 01:30 пожар был локализован, а через 40 минут полностью ликвидирован.

К ликвидации пожара привлекалось 16 человек и шесть единиц техники. Сообщается, что никто не пострадал.

Татьяна Ручкина

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