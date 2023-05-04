Житель Можги убил племянника-инвалида и расчленил его тело циркулярной пилой

В Удмуртии перед судом предстал 64-летний житель Можги, которого признали виновным в убийстве племянник своей супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, причиной трагедии стал словесный конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Установлено, что в январе мужчины вместе употребляли алкоголь. Однако между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина взял нож и ударил им в область головы молодого человека, отчего тот стал истекать кровью на полу. Сам обвиняемый отправился спать.

Утром следующего дня мужчина обнаружил убитого, после чего спрятал его тело под полом гаража. Затем, через несколько днем, обвиняемый разделил тело племянника с помощью циркулярной пилы, разложил части по мешкам и спрятал на чердаке гаража.



Суд назначил мужчине девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.