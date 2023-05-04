В Башкирии за чертой бедности проживают более 400 тысяч человек

В Башкирии по итогам 2022 года за чертой бедности проживают 10,1% населения — 404,2 тыс. человек, сообщает Росстат. По данным ведомства, в республике ежегодно снижается количество населения, чьи доходы меньше прожиточного минимума. Согласно статистике, в 2021 году за чертой бедности жили 455,7 тыс. граждан, в 2020 году — 469,7 тыс. человек.

Всего в России проживают 14,3 млн человек с низким уровнем дохода. Больше всего бедных людей в республике Ингушетия — 30,5% от общего числа местного населения. Меньше всего — по 4,5% — в Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе.

Карина Мамаева

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