В Копейске сгорели три садовых дома

В садовом товариществе «Станкостроитель-3» в Копейске из-за природного пожара сгорели три домика и пять надворных построек. Сейчас взогорание удалось локализовать и снять угрозу остальным строениям, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Первые прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит трава на площади 7 га. Огонь перешел на строения на площади 60 кв. м. Существовала угроза перехода на соседние дома. Обстановку усугублял порывистый ветер, сухая погода и плотная застройка. На месте создан штаб пожаротушения, организован подвоз воды, а также направлен пожарный поезд. С помощью пяти тракторов провели дополнительную опашку местности. В 13:46 угрозу распространения огня на строения сняли, возгорание локализовано

Всего в ликвидации пожара участвуют 62 сотрудников МЧС и 15 единиц техники.