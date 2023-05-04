Внутренний туризм в Китае впервые превысил допандемийный уровень

За пять дней, начиная с отмечаемого в КНР 1 мая Дня труда, внутри Китая было совершено 274 млн поездок. Это на 71% больше, чем за тот же период 2022 года, и на 19% больше, чем за 1–5 мая 2019 года. Такие данные приводит Financial Times со ссылкой на Министерство культуры и туризма Китая. Общая выручка от этих поездок составила 148 млрд юаней ($21,5 млрд), что значительно выше, чем годом ранее, и на 1% выше, чем в 2019 году. Таким образом, впервые с начала пандемии выручка от поездок в праздничные дни превысила допандемийные показатели.

Эти показатели отражают улучшение ситуации с поездками и расходами туристов в период праздников даже по сравнению с выходными днями в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. В январе еще отмечались заметные вспышки COVID-19 в крупных городах Китая, что негативно сказалось на туризме.

При этом, как отмечается в докладе Министерства культуры и туризма Китая, туристические расходы из расчета на одного человека не дотягивают 10% до допандемийного уровня из-за снижения цен на билеты в местах с популярными достопримечательностями. Не восстановился пока и объем выездного туризма: этому препятствуют длительные сроки оформления виз из-за образовавшихся очередей, а также сокращение числа международных авиарейсов. По оценкам Nomura, число международных перелетов на майских праздниках составило всего 38% от допандемийного уровня.

Алена Миклашевская