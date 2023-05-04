ФРП Челябинской области изменил условия по льготным займам

Фонд развития промышленности Челябинской области утвердил изменения в стандарты пяти программ льготного заемного финансирования. Большая часть поправок связана с упрощением условий получения кредитов и снижением объемов софинансирования со стороны заявителей. Об этом сообщают в ФРП региона.

По программе «Проекты развития» минимальную сумму займа увеличили с 2 млн руб. до 5 млн руб., объем софинансирования со стороны заявителя снизили с 30% до 20%. Участникам промышленных кластеров и резидентов технопарков представили возможность получить льготный заем по ставке 1% годовых при обеспечении банковской гарантией.

Заявителям по программе «Повышение производительности труда» больше не потребуется софинансирование займа — его объем сократили с 20% до 0%. Базовую ставку по льготному кредиту снизили до 3% годовых. По программе «Импортозамещение» расширили перечень направлений промышленности, на развитие которых можно оформить заем. Условия «Промышленной ипотеки» дополнили требованием о предельной стоимости квадратного метра недвижимости. При строительстве и реконструкции объектов на 1 кв. м можно получить не более 90 тыс. руб., при приобретении – не более 50 тыс. руб.

По программе «Модернизация» объем софинансирования для заявителя снизили с 50% до 30%. Также ввели требование об увеличении полной учетной стоимости основных фондов за счет создания ввода в действие новых основных фондов, модернизации, в объеме не менее 35% от бюджета проекта.