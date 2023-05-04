В Тбилисском районе при столкновении иномарок один человек погиб и трое пострадали

В Тбилисском районе произошла авария, в которой один человек погиб и еще трое получили ранения. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

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Авария произошла 3 мая около 15 часов в районе 11-го км автодороги «ст. Тбилисская - ст. Воздвиженская». По предварительным данным, 59-летний водитель Chevrolet Niva при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с двигающейся Kia Spectra, которой управлял 37-летний мужчина.

В результате аварии от полученных ранений скончалась пассажирка Chevrolet Niva по дороге в медучреждение. Водителя машины с травмами доставили в больницу. Травмы также получили водитель и 18-летний пассажир Kia Spectra, им назначили амбулаторное лечение.

Татьяна Ручкина

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