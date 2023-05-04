Суд признал недействительными требования прокуратуры к арендатору Кунгурской пещеры

Арбитражный суд Пермского края призна недействительным представление прокурора в адрес ООО «Сталагмит-Экскурс» об устранении нарушений законодательства о недрах и окружающей среды при эксплуатации Кунгурской ледяной пещеры. Об этом сообщает телеграм-канал суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, представление было внесено по итогам проверки надзорного органа, который потребовал поставить пещеру на учет как объект, оказывающий незначительное негативное воздействие на окружающую среду.

Также прокуратура указала на необходимость производства расчетов теплового баланса и оценки влияния человеческого фактора на изменение запасов снега и льда в пещере. В ООО «Сталагмит-Экскурс» с позицией надзорного органа категорически не согласились.