Жители Ижевска испытают трудности в общении с бухгалтерами, программистами и юристами

В столице Удмуртии 13% опрошенных жителей признали, что им сложнее всего общаться по рабочим вопросам с финансовыми специалистами и бухгалтерами, сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 10% респондентов испытывают трудности в коммуникации с программистами.

Кроме того, 7% ижевчан сложно найти общий язык с инженерами и специалистами служб безопасности. Еще 6% респондентов заявляют, что им трудно общаться с юристами, рабочими и экономистами. Столько же горожан с трудом общаются с коллегами, представляющими свою же профессию.

Однако 17% опрошенных жителей Ижевска заявляют, что легко находят общий язык с представителями любых профессий. При этом женщины чаще мужчин говорят о том, что не имеют проблем в общении с представителями других специальностей — 20% и 15% соответственно.