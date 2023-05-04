Ресторатор Евгения Левандовская отроет новое заведение Saga в ТРЦ «Пассаж»

Уральский ресторатор Евгения Левандовская анонсировала открытие своего нового заведения в центре Екатеринбурга. Как рассказала «Ъ-Урал» госпожа Левандовская, винный бар Saga откроется в торговом центре «Пассаж» и будет рассчитан на 50 посадочных мест, средний чек составит от 1 тыс. руб. на человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 3 Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

«Два года тому назад на крыше ТЦ "Пассаж" мы открыли веранду "Лаванда". Проект стал достаточно громким и успешным, но, учитывая специфику всех веранд — сезонным. Именно поэтому решение открывать полноценный ресторан для нас было очевидным», — рассказала Евгения Левандовская. По ее словам, проблемы с поставками зарубежного алкоголя были, как у всех на рынке, но компании удалось перестроиться. «Полностью потребности гостя способен удовлетворить как российский производитель алкоголя, так и доступные аналоги импортных винных домов», — добавила ресторатор. Начать работу винный бар планирует в мае.

В этом же ТРЦ у Евгении Левандовской работает ресторан «Легенды юга», а также еще несколько заведений в ТРЦ «Гринвич».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте