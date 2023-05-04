Жители района в Новосибирской области добились отмены строительства исправительного центра

Власти Искитимского района отказались от строительства исправительного центра. Ранее местные жители устроили митинг с требованием отменить решение об открытии центра в деревне Шибково.

«В администрации Искитимского района 3 мая состоялось совещание, в котором приняли участие главы района и города, руководство Новосибирской птицефабрики, глава Шибковского сельсовета, депутаты районного и местного уровней. Участники встречи обсуждали вопрос об открытии исправительного центра в деревне и пришли к единому мнению: исправительное учреждение для осужденных здесь не открывать. Решение окончательное», - говорится в сообщении администрации Искитимского района в социальных сетях.

Тем не менее жители района решили провести еще одну акцию протеста с требованием запретить строительство. Она запланирована на 6 мая.

Ранее жители деревни разместили в сети петицию, в которой потребовали не допустить запуск исправительного центра. «Мы, жители деревни Шибково недавно узнали, что Новосибирская птицефабрика планирует открыть на территории нашей деревни исправительный центр для отбывания наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Жители деревни обеспокоены созданием данного центра, так как здание находится в непосредственной близости от жилых домов, в которых проживают семьи с малолетними детьми», - говорится в обращении.

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Лолита Белова