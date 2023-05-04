В медучреждение доставили жителя Краснодара, наблюдавшего за детьми на детской площадке

В Краснодаре полицейские отправили на принудительное лечение психически нездорового мужчину, наблюдавшего за гуляющими на детской площадке детьми. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Мужчина наблюдал за детьми в районе улицы Генерала Трошева. На место были вызваны сотрудники полиции.

Они установили адрес проживания мужчины. Выяснилось, что у него есть справка, подтверждающая, что он нуждается в лечении. Мужчину доставили в специализированную больницу, где его госпитализировали.

Татьяна Ручкина

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