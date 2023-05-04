Пермский производитель кабеля налаживает сотрудничество с предприятиями Узбекистана

Представители опытно-конструкторского предприятия «ЭЛКА-Кабель» в составе делегации Пермского края посетили с бизнес-миссией Ташкент – столицу Республики Узбекистан в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

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Помимо «ЭЛКА-Кабель», в состав делегации от Прикамья вошли представители еще 13 компаний: «Мотовилиха – гражданское машиностроение», Пермский завод грузовой техники, Александровский машиностроительный завод, «ЭЛКАМ», «Новый Север», «Торговая компания «Альянс», НПЦ «Прикладная химия», НПК «Торум», «Элив Ватер Экспорт», «Кредо-Пласт» и другие.

В первый день бизнес-миссии, 24 апреля, пермские промышленники встретились с руководством компании «Узбекнефтегаз». Стороны обсудили развитие промышленной кооперации, сотрудничество в области экологии и улучшения условий труда.

Во второй день в мэрии Ташкента и на площадке «ИННОПРОМа» пермский бизнес участвовал в совещаниях с Алмалыкским и Навоийским горно-металлургическими комбинатами, Шуртанским газохимическим комплексом, Бухарским НПЗ, компаниями «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани», Gazprom EP International Services B. V. в Республике Узбекистан и группой ERIELL. На этих встречах стороны также уделили внимание промкооперации и природопользованию. В завершающий день выезда пермская делегация побывала в головном офисе Epsilon Development Company в Узбекистане и на производственной площадке Sanoat Energetika Guruhi (Saneg).

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Пермские промышленники не только нашли новых партнеров, но и обсудили взаимодействие с уже знакомыми компаниями.

Продукция предприятия «ЭЛКА-Кабель» вызвала интерес потенциальных потребителей, поскольку за счет применения инновационных материалов обладает рядом уникальных свойств, касающихся как повышения надежности и долговечности кабельной продукции, так и создания значительной экономии бюджета потребителей: например, кабели с повышенной износостойкостью оболочки для горнорудной промышленности, сверхкомпактные кабели на напряжение 6–35кВ, заменяющие кабели с изоляцией из СПЭ, экономия бюджета до 40% при замене кабеля КГ на кабели серии ELKAFLEX и многие другие эффекты.

ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель» занимается разработкой, производством и продажей инновационной кабельной продукции. Компания также предлагает персональные решения в области разработки и производства кабелей и проводов в России и странах СНГ. Продукцией «ЭЛКА-Кабель» пользуются нефтегазовые и горнодобывающие предприятия, компании сектора энергетики и электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности.

ООО «ЭЛКА-Кабель»