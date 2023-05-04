В Оренбуржье вынесен приговор за незаконную вырубку леса на 11 млн рублей

Должностные лица Абдулинского района Оренбургской области, отвечавшие за лесное хозяйство, признаны виновными в незаконной рубке леса с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33; ч. 3 ст. 260 УК РФ).

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«За совершение указанных преступлений виновным назначено наказание в виде лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях, осуществляющих деятельность в сфере заготовки и охраны лесов на срок 1 год»,– говорится в сообщении.

Также подсудимые должны будут возместить государству причиненный материальный ущерб. Приговор суда не вступил в законную силу.

Следствие и суд установили, что один из подсудимых получил от другого информацию о времени и месте рубки. В ноябре 2021 года на территории Абдулинского района он незаконно срубил почти 1,7 тыс. сосен. Общий объем древесины составил свыше 155,6 тыс. куб. м. Нанесенный государству ущерб превысил 11 млн руб.

Ранее в Оренбуржье должностных лиц обвинили в вырубке леса на 4,6 млн руб. Преступления были совершены в 2015–2016 году.

Георгий Портнов