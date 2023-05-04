«Россети Тюмень» направили 1,9 млрд рублей на строительство новой подстанции и ЛЭП в Югре

«Россети Тюмень» завершили проект по строительству высоковольтной подстанции «Александрова» с двухцепной питающей линией электропередачи (ЛЭП) «Соровская – Александрова» в ХМАО-Югре. Инвестиции энергокомпании в проект составили 1,9 млрд рублей. В результате обеспечена выдача 32 МВт дополнительной мощности для освоения Туканского, Западно-Туканского, Юганского и части Соровского месторождений, разрабатываемых компаниями «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».



На подстанции 110 кВ «Александрова» энергетики установили два трансформатора суммарной мощностью 80 МВА. Управление объектом будет осуществляться в дистанционном режиме благодаря специальной автоматизированной системе, которая также позволяет удаленно контролировать состояние электротехнического оборудования, устройств релейной защиты, автоматики и каналов связи. Обмен данными происходит в цифровом формате. В диспетчерский пункт по волоконно-оптической линии связи передается более 900 сигналов телеметрии.

ЛЭП 110 кВ «Соровская – Александрова» протяженностью в 9 километров обеспечила интеграцию подстанции в энергосистему ХМАО-Югры. В ходе ее строительства специалисты возвели 51 опору высотой до 39 метров и смонтировали 54 километра cтaлeaлюминиeвого провода. Использованные на объекте современное российское оборудование и материалы предназначены для работы в суровых климатических условиях северного региона.

«Россети Тюмень» осуществляют системную реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие нефтяной отрасли страны. Ранее, в 2022 году энергокомпания ввела в эксплуатацию высоковольтные центры питания 110 кВ «Невская» и «Тупсилор» для перспективных нефтепромыслов ХМАО-Югры.