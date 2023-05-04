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обновлено 13:04

В Пермском муниципальном округе выставят на торги участки под пляжи и рекреацию

В администрации Пермского муниципального округа планируют развивать пляжный отдых на берегах рек района. Сейчас власти округа занимаются формированием участков для отдыха, сообщили «Ъ-Прикамье» в администрации Пермского муниципального округа. Впоследствии участки для пляжного отдыха и рекреации планируется выставлять на торги для сдачи в аренду. Как отметил глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов в своем телеграм-канале, у округа большой туристический потенциал. «В доказательство — цифры: только за прошлый год наш муниципалитет посетили 297 635 экскурсантов. За десять лет турпоток увеличился на 64,3%»,— обратил внимание господин Цветов. В местной администрации рассчитывают, что в округе появятся оборудованные места отдыха для жителей: пляж, зоны рекреации и другие туристические объекты.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На данный момент в окружной администрации сформировано пять земельных участков. Один из них, площадью 4,72 га, расположен в Кукуштанском сельском поселении, на берегу реки Бабки. Недалеко от участка находятся частные жилые дома, в том числе СНТ «Эра». Территория предназначена под строительство базы отдыха. Другой участок, в деревне Карасье Хохловского сельского поселения (7,4 тыс. кв. м), находится на берегу Камы, к нему ведет ул. Пляжная. Площадка может использоваться для благоустройства, пляжа. Третий участок в 12,5 га расположен в Сылвенском сельском поселении, в 123 м севернее Троицы. Территория на берегу Сылвы подходит для организации зон отдыха.

Участок в деревне Петровка (Култаевское сельское поселение) площадью 7,58 га находится на берегу Мулянки, на нем можно организовать зону отдыха. Пятая территория, в Заболотском сельском поселении, расположилась на берегу Чумкосны — притока Камы. Земельный надел предназначен для строительства охотничьей базы.

Сейчас власти округа готовят документацию для проведения аукционов по участкам.

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