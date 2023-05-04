77% соискателей из Башкирии хотят работать в крупных российских компаниях

В Башкирии 77% опрошенных соискателей считают наиболее привлекательными для трудоустройства крупные российские компании, сообщает пресс-служба hh.ru.

59% соискателей из республики хотели бы работать в российских компаниях с государственным участием. В международных компаниях желают работать 58% опрошенных. 57% назвали привлекательной работу в российской компании с иностранным участием.

Меньше всего жителей Башкирии интересует трудоустройство в госорганах (45%), внештатное сотрудничество (43%), работа в стартапе (40%), в некоммерческой организации (39%), а также индивидуальное предпринимательство (36%).

Соискатели оценивали каждый тип компаний отдельно — им нужно было ответить да или нет по каждому варианту, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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