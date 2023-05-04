Экс-главу Ростехнадзора Крыма обвинили в получении в качестве взятки элитной квартиры в Гурзуфе

Бывшего главу межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Крыму и Севастополю предъявили обвинение в получении взятки элитной квартирой в поселке Гурзуф. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Крыму и Севастополю.

Установлено, что глава строительной компании обратился к руководителю ведомства с просьбой ускорить техприсоединение строящегося элитного многоквартирного дома в поселке Гурзуф к электросетям ГУП «КрымЭнерго». Глава Крымского управления Ростехнадзора согласился ему помочь за взятку в виде двухуровневой квартиры в этом доме. Недвижимость глава ведомства выбрал сам, а право собственности зарегистрировал на свою тещу. После этого руководитель Ростехнадзора Крыма поручил своему подчиненному принять меры для ускорения техприсоединения дома.

Схему выявили сотрудники регионального УФСБ. В апреле 2023 года главу ведомства уволили с занимаемой должности. На его новую недвижимость наложили арест и изъяли в ней 3,5 млн руб. Бывший чиновник полностью признал вину, его заключили под домашний арест.

Татьяна Ручкина

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