«Этот флагман — символ Нью-Йорка»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, каким был и каким стал 10-этажный флагман ювелирного дома.

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Американский ювелирный дом Tiffany & Co. открыл полностью обновленный флагманский магазин в Нью-Йорке на пересечении 57-й улицы и Пятой авеню. Ну магазин и магазин, скажете вы. Но нет. Этот флагман Tiffany — символ Нью-Йорка. Когда-то здесь появились первые часы в общественном пространстве (они украшают фасад), и люди приходили сверять по ним время.

Перед витринами этого магазина завтракала Холли Голайтли. И не только она, и не только в кино. Посетители «Студии 54» бежали сюда утром после шумной вечеринки посмотреть на новые витрины. И не из-за неуемной любви к украшениям. Витрины эти были произведениями искусства. Делал их великий оформитель Джин Мур. И приглашал он к сотрудничеству таких гениальных современников, как Раушенберг и Уорхол.

В 2023-м поменяли не только интерьеры, но и название. Теперь это The Landmark. Снаружи старались сохранить все максимально приближенно к историческому оригиналу, а вот интерьер переделали полностью. Отвечал за него вездесущий Питер Марино, а архитектурно-дизайнерская компания ОМА Шохэя Сигэмацу делала реконструкцию «ядра» здания и инфраструктуры, она же спроектировала новое трехэтажное пространство над существующим зданием.

На 10 этажах флагмана разместили около 40 произведений искусства, включая новые работы, выполненные по заказу Tiffany. Список имен впечатляет: Дэмьен Херст, Джулиан Шнабель, Рашид Джонсон, Анна Вейант и Даниэль Аршам. Такая вот серьезная компания.