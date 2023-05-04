Спикер Курултая Башкирии высказался о необходимости лицензирования беспилотников

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев заявил о необходимости регулирования полетов беспилотных летательных аппаратов в населенных пунктах.

«Стоит вопрос о необходимости определения статусов летательных аппаратов, их лицензирования и, главное,— запрете полетов внутри границ населенных пунктов без особого разрешения»,— написал Константин Толкачев в соцсетях.

По его словам, дроны активно используются в военных целях, «в том числе для атак на гражданские объекты», в связи с чем в ряде регионов принято решение о запрете полетов беспилотников.

Влада Шипилова

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