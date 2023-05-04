В Ярославле 10-летний мальчик пострадал в ДТП на электросамокате

10-летний ярославец, управляя электросамокатом, столкнулся с «Тойотой», ребенок получил травмы. Об происшествии рассказали в ГИБДД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

ДТП случилось в 19:15 вечера 3 мая на улице Ляпидевского в Заволжском районе Ярославля. Столкновение «Тойоты Короллы» и электросамоката произошло возле дома 23/18. Средством индивидуальной мобильности управлял 10-летний мальчик.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок получил травмы, нуждается в амбулаторном лечении»,— отметили в ГИБДД.

В связи с происшествием в госавтоиспекции напомнили, что дети до 14лет могут передвигаться на электросамокате только по пешеходным и велосипедным дорожкам или в пределах пешеходных зон.

Андрей Иванов