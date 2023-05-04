Стелу «Казань — город трудовой доблести» открыли в Татарстане

Стела «Казань — город трудовой доблести» была открыта сегодня в Татарстане. Церемония прошла у Северного вокзала.

Напомним, указ о присвоении Казани звания подписал глава государства Владимир Путин летом 2020 года.

Высота стелы составляет 25 м. Она облицована листами из нержавеющей стали, лицевые панели с перфорацией и внутренней подсветкой в виде пламени. Возле основания стелы находится изображение с указом главы государства о присвоении звания города трудовой доблести, а наверху — герб Казани. На пилонах — панно с изображением восьми ключевых тем, отражающих подвиг тружеников тыла и жителей Казани в годы ВОВ.

"Ъ-Казань"