Полиция нашла тела мужчины и женщины в Приморском районе Петербурга

Сотрудники полиции обнаружили гниющие тела 61-летнего сына и 84-летней матери в кроватях в квартире на улице Ильюшина в Приморском районе Петербурга. Об этом 4 мая пишет 78.ru.

По данным издания, полиция и приставы приехали в трехкомнатную квартиру по решению суда. Трупы мужчины и женщины находились в разных комнатах, оба тела лежало на спальных местах с сильными гнилостными изменениями. Тела отправлены в морг для установления обстоятельств смерти.

Парадная, в которой они проживали, осталась с декабря без холодной воды, узнал 78.ru. Коммунальная авария случилась по вине собственников, а доступ в квартиру был необходим для восстановления работы системы водоснабжения.

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