«"Уайт-АМО" — пример выживания под гнетом санкций»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об истории столичного автомобильного предприятия и моделях, ставших знаковыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мурал, завод ЗИЛ Фото: Мурал, завод ЗИЛ

Будете проезжать по Третьему транспортному кольцу мимо бывшего завода ЗИЛ, постарайтесь, не особо отвлекаясь от дороги, посмотреть в сторону бывшей заводской проходной. Справа от нее на стене нарисован весьма любопытный мурал или панно. Я сам обратил на него внимание случайно, а потом специально приехал, чтобы разглядеть.

Когда появилось панно, неизвестно. На снимках советского периода его нет, скорее всего, нарисовали позже, но явно не вчера, потому что оно уже почти осыпалось. На нем изображены три стилизованных автомобиля, опознать которые несложно. Удивительным образом они имеют отношение не только к истории знаменитого автопредприятия, но и ко дню сегодняшнему.

Слева — АМО-Ф15. Лицензию на итальянский грузовик Fiat 15 ter до революции покупали еще основатели завода АМО братья Рябушинские, а выпускали уже во времена СССР, поэтому перед нами «цап-царап» в чистом виде.

Справа грузовой «Уайт-АМО» — пример того, как 100 лет назад люди выживали под гнетом санкций. В первые годы советской власти страна находилась в изоляции, поэтому покупать новые машины было невозможно, а автопарк обновлять надо… Но выход нашелся. Собрали по всей стране старые шасси грузовиков «Уайт» и организовали на заводе АМО поточный капитальный ремонт с изготовлением заново части деталей.

В центре — лимузин ЗИС-101 из середины 30-х, внешне копировавший американский Buick. Когда-то проходную ЗИЛа можно было назвать одним из самых гармоничных архитектурных ансамблей такого рода. Стеклянный павильон, по обеим сторонам каре из цехов эпохи конструктивизма. Перед входом — бюст Ивана Алексеевича Лихачева…

Сегодня заводская проходная закрыта и больше никого не выводит в люди. За спиной у Лихачева пустота, завода больше нет, и сам он глядит не на рабочих, идущих в цеха, а на проносящийся по Третьему кольцу китайский каршеринг.