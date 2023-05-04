Аксенов объявил выговоры главам минспорта и минздрава Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговоры министру спорта Крыма Ольге Торубаровой и министру здравоохранения республики Константину Скорупскому. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Это произошло на совещании по проблемным вопросам муниципальных образований. Глава республики отметил, что если вопросы остаются не решенными, «значит, задача исполнителям была поставлена неверно».

«Не раз говорил, что руководители министерств, ведомств и администраций муниципальных образований должны контролировать ситуацию на местах, обойти подконтрольную территорию лично, знать все «серые зоны». Это ответственность руководителя»,- написал Сергей Аксенов.

На совещании он поручил вице-премьерам взять под контроль работу муниципалитетов по увеличению доходной части бюджетов. Глава республики также поручил до 1 июня навести идеальный порядок на всех территориях, в том числе в частном секторе.

Татьяна Ручкина

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