Помощник Столтенберга по разведке заподозрил Россию в подготовке диверсий с критически важными интернет-кабелями

Помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Каттлер предупредил, что в Атлантике, Северном и Балтийском морях могут произойти диверсии с подводными интернет-кабелями. По его словам, российские военные и спецслужбы составляют карту наземных и подводных объектов критической инфраструктуры Европы.

«Существует повышенная обеспокоенность тем, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру, чтобы нарушить жизнь Запада и получить рычаги воздействия на те страны, которые обеспечивают безопасность Украины»,— сообщил господин Каттлер журналистам (цитата по Reuters).

По его словам, последствия подобной диверсии будут тяжелыми: 200 таких кабелей — «критически важны», через них проходит около 95% мирового интернет-трафика, обрабатываются трансакции на сумму примерно $10 трлн ежедневно.

Как сказал господин Каттлер, разведки стран НАТО фиксируют, что в последние годы российские корабли «более активно патрулирует всю Атлантику». Помимо этого, отметил господин Каттлер, разведки стран НАТО зафиксировали резкое увеличение активности России в Северном и Балтийском морях.

У НАТО есть информация, что Россия активно занимается картографированием критической инфраструктуры союзников альянса «как на суше, так и на морском дне», сказал господин Каттлер. Это делается по указанию российских военных и спецслужб, пояснил он.

Ранее в НАТО была создана группа координации подводной инфраструктуры, которую возглавил генерал-лейтенант ВС Германии Ханс-Вернер Вирман. Чтобы обеспечить безопасность интернет-кабелей, трубопроводов и других объектов, страны НАТО собираются обмениваться разведывательной информацией и «передовым опытом».

Александр Кислов