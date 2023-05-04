Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве своего отца из-за ссоры

В столице Удмуртии 31-летнего местного жителя обвиняют в убийстве своего 52-летнего отца (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике. Причиной трагедии стала ссорой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Так, по данным следствия, вечером 4 февраля мужчины вместе употребляли алкоголь в квартире на улице Степана Разина. Однако из-за конфликта обвиняемый взял нож и ударил им отца, в результате чего он скончался.

В рамках расследования допрошены свидетели, проведен ряд судебных экспертиз. Уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.