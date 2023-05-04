Экс-руководителю краевого УКСа грозит десять лет колонии за хищения при строительстве зоопарка

Прокуратура попросила суд приговорить бывшего руководителя краевого УКСа Дмитрия Левинского к десяти годам лишения свободы по делу о хищении средств, выделенных на строительство пермского зоопарка. Его подельнику Виталию Габову просят назначить наказание в виде шести лет лишения свободы. Об этом сообщает портал Properm.ru.

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Помимо лишения свободы, подсудимых также просят оштрафовать на 800 и 500 тыс. руб. соответственно. С учетом прошлых приговоров окончательная сумма штрафа господина Левинского, по мнению прокуратуры, должна составить 15 млн руб. Дмитрий Левинский и Виталий Габов своей вины не признают, утверждая, что стали жертвам оговора со стороны бывшего куратора строительства пермского зоопарка от АО «РЖДстрой» Ильи Козырева.

Приговор Илье Козыреву был вынесен в феврале 2022 года. В суде было доказано, что господин Козырев в составе организованной группы в период 2017–2018 годов подписывал акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости для получения бюджетных средств в счет оплаты. При этом организацией данные работы фактически не исполнены. В результате бюджету Пермского края причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 353 млн руб. С учетом досудебного соглашения Илью Козырева приговорили к четырем годам колонии и оштрафовали на 900 тыс. руб. Адвокаты подали апелляционную жалобу, которую краевой суд оставил без удовлетворения.

В марте 2023 года Ленинский суд Перми признал Дмитрия Левинского виновным во взяточничестве и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 15 млн руб. Ранее он был приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за злоупотребление полномочиями при строительстве поликлиники в Кировском районе Перми.