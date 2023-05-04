На Кубани за сутки выявили 96 случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 96 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В Краснодаре выявили 51 случай, в Новороссийске – восемь, в Сочи – семь, в Геленджике – пять, в Курганинском районе – четыре. Еще по двое заболевших обнаружили в Армавире, Горячем Ключе, Апшеронском, Кавказском, Туапсинском, Усть-Лабинском районай, по одному - в Анапе, Белоглинском, Ейском, Каневском, Красноармейском, Новопокровском, Староминском, Тимашевском, Тихорецком районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находится 344 человека, в стационарах – 165 пациентов. Всего на Кубани с начала пандемии подтвердили 361 805 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 350 103 человека, скончались - 11 193 пациентов.

Татьяна Ручкина

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