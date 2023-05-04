Жительницу Новороссийска осудили за фиктивное трудоустройство мигрантов

Жительницу Новороссийска приговорили к 1,5 года условно за организацию преступной схемы по легализации иностранных граждан. Женщина подписывала с ними фиктивные договоры ГПХ и получала за это деньги. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, иностранцы заключали с женщиной договоры ГПХ, однако фактически трудовую деятельность не осуществляли и были заняты в сторонних сферах.

На основании материалов проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Помимо условного срока женщина должна заплатить штраф 100 тыс. руб.

Олег Исаев

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