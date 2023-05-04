Доступное искусство остается в прошлом

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, что происходит, в частности, с английскими аукционами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matt Dunham / AP Фото: Matt Dunham / AP

Международное издание The Art Newspaper провело любопытное исследование арт-рынка Великобритании. Выводы весьма неожиданные, для меня, по крайней мере. Этот рынок, который раньше был по объемам вторым в мире (после очень емкого американского), а по влиятельности, важности, так и вовсе первым, сейчас резко падает. По наблюдениям англоязычных экспертов.

Пишут, что экономика Великобритании испытывает трудности, связывают это с последствиями COVID-19, «Брексита» и российского-украинского конфликта. Международный валютный фонд прогнозирует, что Великобритания будет единственной страной G7, которая в нынешнем году находится в рецессии. Общий экономический спад влияет и на рынок искусства. Давно не приходилось слышать о рекордах или просто эффектных продажах на лондонских, некогда грандиозных аукционах. И даже ярмарки закрываются.

Вот перечисление потерь последних месяцев: прекратили существование Art & Antiques for Everyone (ярмарка доступных произведений искусства и предметов старины) в Бирмингеме и Antique Home & Vintage Fair в Йорке. Это в провинции. Но и в Лондоне закрылись Chelsea Antiques Fair, летняя версия ярмарки Art & Antiques Fair Olympia, Open Art Fair. И главное — не будет ярмарки старого искусства Masterpiece London. И комплекс в «Олимпии», и Masterpiece когда-то посещало по 30 тыс. человек. «Ярмарка шедевров» вообще была очень серьезным международным событием, но уже в прошлом году стала, по сути, региональным проектом: лишь 20 галерей из 130 участников были иностранцами.

Любопытно, что число богатых людей в Лондоне только растет. По исследованиям благотворительного фонда Equality Trust, в прошлом году количество миллиардеров в Великобритании увеличилось на 20% и составило 177 персонажей. В итоге сверхдорогое искусство продолжает потребляться коллекционерами. А вот сегмент так называемого affordable art («доступного искусства»), особенно антиквариата, на который когда-то делались серьезные ставки операторами арт-антик-рынка, постепенно и безвозвратно уходит.