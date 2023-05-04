В Башкирии составили более 1,5 тыс. протоколов из-за лесных пожаров

С начала пожароопасного периода в Башкирии выписано 1,56 тыс. протоколов об административном правонарушении по факту несоблюдения противопожарного режима, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

По факту лесных пожаров в Кугарчинском, Учалинском, Баймакском и Зилаирском районах виновные привлечены к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ) и нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ). Наказание по этим двум статьям предусматривает для физлиц штрафы, соответственно, в пределах 20 тыс. и 50 тыс. руб.

Также возбуждено уголовное дело по факту пожара в Белорецком районе (ч. 1 ст. 261 УК РФ). Статья предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Всего в республике зарегистрирован 31 лесной пожар на общей площади 194,7 га.

Майя Иванова

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