В Перми вырос спрос на электросамокаты у пользователей 50+

Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним. С началом сезона проката спрос на аренду в Перми вырос по сравнению с прошлым годом на 42%. В теплое время жители крупных городов рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга.

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Краевая столица вошла в топ-10 городов, где живут самые активные пользователи сервисов аренды электросамокатов, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Самарой. В основном такой способ передвижения используют молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет, их доля от общего количества пользователей в Перми составляет 47%. При этом за прошедший год значительно – на 44% – выросло количество пользователей в возрастной группе старше 50 лет.

В целом по России самое активное распространение сервисы кикшеринга демонстрируют в Центральном федеральном округе, здесь их аудитория увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Далее в «топе» Северо-Западный и Приволжский округа, в которых количество пользователей увеличилось вдвое. Среди городов наибольшую динамику показали Тула, где спрос увеличился в 11 раз, Кисловодск – в 10 раз и Казань – в 9 раз.