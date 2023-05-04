В трех городах Сибири на 9 Мая запретили запуск беспилотников

В праздничные дни, посвященные 9 Мая, в Красноярске, Новокузнецке и Новосибирске власти ограничили запуски беспилотных летательных аппаратов.
В Красноярске ограничения на полеты БПЛА и легкомоторных самолетов будут действовать 4 и 9 мая, сообщили в ГУ МВД региона. За нарушения предусмотрены штрафы: до 50 тыс. руб. для гражданских и до 300 тыс. руб. для юридических лиц. Правоохранители также в случае запуска в указанные даты намерены изымать беспилотники.
В Новокузнецке власти ограничили использование дронов 9 Мая. Запрет распространяется и на местных жителей, и на коммерческие организации. Мэр города Сергей Кузнецов отметил, что осуществлять запуск дронов и БПЛА можно только с письменного разрешения главы администрации.
В Новосибирске использовать беспилотники запрещено 9 Мая во время Парада Победы. Замглавы администрации губернатора, руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов объяснил это «усилением мер безопасности».
3 мая пресс-служба президента России сообщила, что ночью украинские беспилотники пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Кремле. БПЛА, согласно сообщению пресс-службы, были сбиты. Российский президент в момент инцидента находился в резиденции в Ново-Огарево.
После атаки БПЛА на Кремль власти Москвы запретили запускать беспилотники. Решение принято для предотвращения «несанкционированного использования» дронов, которые могут затруднить работу правоохранительных органов, пояснил мэр города Сергей Собянин.