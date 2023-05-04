В трех городах Сибири на 9 Мая запретили запуск беспилотников

В праздничные дни, посвященные 9 Мая, в Красноярске, Новокузнецке и Новосибирске власти ограничили запуски беспилотных летательных аппаратов.

В Красноярске ограничения на полеты БПЛА и легкомоторных самолетов будут действовать 4 и 9 мая, сообщили в ГУ МВД региона. За нарушения предусмотрены штрафы: до 50 тыс. руб. для гражданских и до 300 тыс. руб. для юридических лиц. Правоохранители также в случае запуска в указанные даты намерены изымать беспилотники.

В Новокузнецке власти ограничили использование дронов 9 Мая. Запрет распространяется и на местных жителей, и на коммерческие организации. Мэр города Сергей Кузнецов отметил, что осуществлять запуск дронов и БПЛА можно только с письменного разрешения главы администрации.

В Новосибирске использовать беспилотники запрещено 9 Мая во время Парада Победы. Замглавы администрации губернатора, руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов объяснил это «усилением мер безопасности».

3 мая пресс-служба президента России сообщила, что ночью украинские беспилотники пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Кремле. БПЛА, согласно сообщению пресс-службы, были сбиты. Российский президент в момент инцидента находился в резиденции в Ново-Огарево.

После атаки БПЛА на Кремль власти Москвы запретили запускать беспилотники. Решение принято для предотвращения «несанкционированного использования» дронов, которые могут затруднить работу правоохранительных органов, пояснил мэр города Сергей Собянин.

Лолита Белова, Новосибирск