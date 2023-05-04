Росприроднадзор: ООО «Камский бекон» ответит за загрязнение природы в Татарстане

ООО «Камский бекон» понесет ответственность за загрязнение природы в Татарстане. Об этом в своем Telegram-канале написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, в ходе проверки на предприятии нашли множество нарушений. В частности, из-за деятельности компании была загрязнена река Буклы. По ряду веществ превышение зафиксировано в десятки раз. Кроме того, предприятие незаконно сбрасывало отходы на почву, а стоки смешивали с навозной жижей. Также на предприятии не обнаружены планы снижения вредного воздействия на окружающую среду и нормативы вредных выбросов.

В итоге в отношении предприятия завели 14 административных дел и выданы соответствующие предписания.

«Принцип "нарушитель платит" никуда не исчез. Мы проконтролируем, чтобы завод ответил за загрязнение природы«, — написала госпожа Радионова.

"Ъ-Казань"