«Мобильных кондукторов» для пермского транспорта будет набирать компания из Твери

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермское МКУ «Городское управление транспорта» подвело итоги трёх открытых конкурсов по поиску подрядчиков для набора «мобильных кондукторов». Эти специалисты будут продавать билеты на муниципальных маршрутах общественного транспорта Перми и перечислять в Гортранс полученные денежные средства. Как сообщает «Новый компаньон», победителем конкурсов стало ООО «ТС-Сервис», зарегистрированное в Твери.

Услуги компании оцениваются в 2,4 млн руб. К работе специалисты должны приступить с 15 мая. Срок действия контрактов — до 31 августа.

Согласно техническому заданию «мобильные кондукторы» будут осуществлять контроль платности проезда и собирать средства с безбилетных пассажиров на 20 маршрутах: 11-ти автобусных (№ 3, 8, 10, 20, 30, 36, 50, 62, 63, 68, 77) и на девяти трамвайных.

Специалисты должны быть в форменной одежде, иметь при себе удостоверение, видеорегистратор, валидатор, наличные разменные деньги, билетную сумку, пишущую ручку, калькулятор и рулетку для измерения багажа.