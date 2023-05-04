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В Краснодаре сносят популярное в 90-е годы кафе «Карасун»

Под контролем судебных приставов администрация Краснодара снесит незаконное кафе «Карасун». Подрядная организация уже начала работы по демонтажу. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ФССП по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ФССП по Краснодарскому краю

Напомним, что здание кафе «Карасун» и подсобные помещения были возведены без разрешительных документов в начале 90-х годов. Администрация города Краснодара подала иск в Арбитражный суд Кубани с требованием снести самострой. Осенью 2022 года исковые требования администрации были удовлетворены. Суд обязал собственника — ООО «Карасун» — снести здание, однако он проигнорировал судебный акт.

Олег Исаев

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