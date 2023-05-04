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В Краснодарском крае следователи обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора

В Ленинградском районе Краснодарского края обнаружено тело пропавшей без вести Татьяны Мостыко, девушка была убита, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Тело ее спутника Кирилла Чубко было найдено накануне в лесу, по подозрению в убийстве задержаны трое жителей края.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко занимались организацией праздничных мероприятий, выезжая в разные районы Кубани. Аниматоры пропали в ночь на 29 апреля, в последний раз Кирилл Чубко выходил на связь с женой, когда его машина находилась на трассе М4 «Дон» в районе станицы Березанской. По словам мужчины, у автомобиля оказалось пробито колесо, незнакомые парни предложили ему помощь. Следствие выяснило, что трое мужчин, заметив стоявшую на обочине машину Кирилла Чубко, решили ограбить водителя и пассажирку. Злоумышленники отобрали у аниматоров наличные и банковские карты, завладев денежными средствами на общую сумму 180 тыс. руб. Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко убили, а машину сожгли. Предполагаемым главарем злоумышленников является Демьян Кеворкьян, ранее неоднократно судимый за насильственные преступления.

Анна Перова, Краснодар

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