В Красноярские преступная группа незаконно обналичила 77 млн рублей

Полиция Красноярска пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием. Двум предполагаемым организаторам, двум руководителям структурных подразделений и семи активным участникам преступной организации предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По информации ведомства, теневые финансисты принимали денежные средства на банковские счета под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнения работ. В последующем они обналичивали деньги и возвращали их заказчикам, удерживая комиссионные, размер которых составлял 3,5 % от зачисленных сумм.

Полицейские выяснили, что с 2017-го по 2021 годы злоумышленники обналичили более 77 млн руб., заработав на незаконных банковских операциях свыше 2,7 млн руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев