В Чувашии запретят беспилотники после атаки на Кремль

В Чувашии введут бессрочный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из-за «последних событий, связанных с атакой беспилотников на Кремль», заявил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. Ранее запрет был объявлен лишь на время майских праздников.

«18 апреля в дополнение к уже реализуемым мероприятиям по противодействию терроризма мы приняли решение запретить использование БПЛА с 1 мая. Пока на период проведения праздничных мероприятий. Мы закрепим эту норму на постоянной основе до особого распоряжения»,— написал господин Николаев.

Как пояснили «Ъ-Казань» в его пресс-службе, в настоящее время документ о бессрочном запрете беспилотников готовится.

Олег Николаев напомнил, что в Чувашии решением президента Владимира Путина был введен режим базовой готовности, предполагающий «усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения».

Глава республики призвал жителей Чувашии «проявлять бдительность и сохранять осторожность». «Мы не должны подвергать риску наши жизни, своих детей и близких»,— сказал он.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"