На Кубани приостановили движение поездов из-за работы правоохранительных органов

Утром 4 мая в Краснодарском крае между станциями Северская и Ильская приостановили движение поездов из-за работы правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Движение было приостановлено с 7:28. В результате на три часа задержалось отправление поезда №830 «Ласточка» Анапа — Аэропорт Сочи и на два часа поезда №325 Пермь — Новороссийск. Сейчас движение поездов на участке открыто.

Ночью на Ильском НПЗ загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 400 кв. м. В 05:17 пожар полностью ликвидировали. Причиной возгорания стала атака дронов. Как пишет «РИА Новости», на Ильский НПЗ упали четыре беспилотника. Расследованием их атаки занимаются в СКР.

Татьяна Ручкина

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