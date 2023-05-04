Форвард ярославского «Локомотива» может стать лучшим новичком КХЛ

Нападающий ярославского «Локомотива» Степан Никулин номинирован на звание лучшего новичка Континентальной хоккейной лиги сезона 2022-2023 годов. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий Степан Никулин (№13)

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Нападающий Степан Никулин (№13)

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Конкурентами Степана Никулина за приз «Лучшему новичку» стали форвард «Амура» Никита Гребенкин и защитник «Торпедо» Богдан Конюшков. Неожиданно не попал в тройку лучших нападающий Ярослав Лихачев. Игрок, принадлежащий ярославскому «Локомотиву», минувший сезон проводил в хабаровском «Амуре».

Ранее лига назвала и номинантов на приз лучшему вратарю сезона. Награду может получить голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев. Его конкуренты — Максим Дорожко из «Витязя» и Никита Серебряков из «Адмирала». Церемония награждения лучших игроков сезона КХЛ пройдет 18 мая.

Андрей Иванов