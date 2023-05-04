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Прием заявок на соискание премии «Лидеры инвестиции» продлили до 10 мая

Срок подачи заявок на премию «Лидеры инвестиции» продлен на неделю, до 10 мая. Церемония вручения наград и бизнес-форум пройдут в пакгаузе на Стрелке 18 мая, сообщили организаторы — Корпорация развития Нижегородской области и министерство экономического развития.

Премию инвесторам вручают с 2006 года, раньше конкурс назывался «Инвестиционный проект года». В этом году мероприятие изменит формат, впервые параллельно церемонией организаторы проведут деловой форум.

К 4 мая на соискание премии было подано около 60 заявок от инвесторов. Экспертный совет определит победителей в номинациях «Лучший ESG-ориентированный инвестиционный проект года», «Инновационный проект года», «Лучшая кадровая стратегия», «Муниципалитет-лидер инвестиций» и «Инвестор года».

«Цель премии – выявление, поддержка и поощрение наиболее значимых для региона инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, которые стартовали или были реализованы в 2022 году»,— сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Анастасия Еремина

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