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В деле пермского перевозчика, обвиняемого в выводе и обналичивании 218 млн рублей, фигурируют четыре фирмы

В уголовном деле пермского перевозчика Михаила Ухватова, обвиняемого в выводе 218 млн руб., фигурируют четыре компании: «Техстрой-Авто», «ЕТК», туристическое агентство «Чемодан» и «Авто-Тех». Все фирмы, кроме «Чемодана», в разное время управляли городскими автобусными маршрутами и входили в «Единый союз перевозчиков». Об этом сообщает портал Properm.ru.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый, используя счета подконтрольных юрлиц, включал в финансовые документы данные о назначении платежей, которые в действительности не производились. Всего за период с 2015 по 2022 год предпринимателю удалось вывести из-под финансового контроля государства и обналичить свыше 218 млн руб. Собеседники Properm.ru считают, что перевозчика обвиняют в обналичивании субсидий.

Уголовное дело в отношении Михаила Ухватова будет рассматривать Пермский районный суд. Начало процесса назначено на 15 мая.

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