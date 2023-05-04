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В Ярославской области сотрудник ГИБДД отказался от взятки в $400

СУ СК России по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу» (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). В попытке подкупа инспектора ДПС ГИБДД по Некрасовскому району подозревается мужчина 1976 года рождения.

Фото: УМВД России по Ярославской области

Фото: УМВД России по Ярославской области

В апреле наряд ДПС на 39 км автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» остановил автомобиль Toyota с тонированными стеклами. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель лишен права управления транспортными средствами.

«Чтобы избежать административной ответственности по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ водитель, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за дачу взятки, положил между водительским и пассажирским сиденьем патрульного автомобиля денежные средства в сумме 400 долларов США, в качестве взятки»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Факт покушения на дачу взятки был зафиксирован видеокамерами. Полицейские незамедлительно сообщили об этом в дежурную часть. Расследование уголовного дела продолжается.

Антон Голицын

Антон Голицын

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