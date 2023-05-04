Получивший убыток фанерный комбинат в Уральском планирует в 1,5 раза увеличить инвестиции в производство

ООО «Свеза Уральский», управляющее фанерным комбинатом в поселке Уральском в Нытвенском районе, в 2023 году почти в 1,5 раза увеличит инвестиции в модернизацию производства. Как сообщили впресс-службе группы компаний «Свеза», комбинат направит около 400 млн руб. на реализацию программ по повышению уровня экологической безопасности, комплексное усовершенствование противопожарной системы, обновление оборудования и роботизацию некоторых производственных участков. В 2022 году в модернизацию предприятия было вложено более 270 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, летом прошлого года, на фоне запрета поставок российской древесины в ЕС и увеличения США пошлины на российскую фанеру, комбинат «Свеза Уральский» несколько недель находился в простое. Позже, как и другие комбинаты группы «Свеза», предприятие работало со сниженной нагрузкой — 30–35%.

По итогам 2022 года ООО «Свеза Уральский» снизило выручку относительно прошлого года более чем в два раза — с 13 до 6,1 млрд руб., а также впервые за несколько лет продемонстрировало чистый убыток в размере 432,5 млн руб.